Patente di guida Ue | arriva quella digitale e nuove regole per i giovani conducenti Si potrà prendere quella B a 17 anni
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione delle norme Ue sulle patenti di guida, introducendo una serie di innovazioni che uniformano e semplificano la disciplina in tutti gli Stati membri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
