Patente a 17 anni | nuove regole UE

25 ott 2025

Nuove regole europee sulla Patente: guida a 17 anni, digitalizzazione e tolleranza zero per chi guida sotto effetto di alcol o droghe.. Una riforma storica è stata approvata dal Parlamento Europeo: cambia il volto della Patente di guida in tutta l’Unione. Le nuove regole puntano a rendere la mobilità più sicura, moderna e accessibile, con misure che riguardano i giovani, la digitalizzazione e la lotta ai reati stradali. Patente a 17 anni, ma solo con un accompagnatore esperto. Tra le novità più rilevanti, la possibilità di ottenere la Patente già a 17 anni. Una svolta che apre le porte alla guida in età più precoce, ma con una condizione precisa: il giovane dovrà essere accompagnato da un guidatore esperto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

