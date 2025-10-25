Pastore tedesco trascinato per 6 km nel napoletano l’OIPA presenta denuncia

Tempo di lettura: < 1 minuto L ’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) condanna con fermezza il gravissimo episodio di maltrattamento animale emerso nella provincia di Napoli, dove Bella – un pastore tedesco di 5 anni – è stata trascinata per quasi 6 km con un e-bike dal dog sitter, riportando ferite importanti alle zampe. L’associazione annuncia di aver già predisposto la denuncia nei confronti dei responsabili, con riserva di procedere alla costituzione di parte civile nel procedimento penale per tutelare l’animale coinvolto. “E’ sconcertante – commenta l ‘avv. Taccani, responsabile dell’Ufficio Legale OIPA – che nel 2025, quando in Italia gli animali sono riconosciuti degni di tutela nella costituzione e da poco vige una modifica del codice penale che ha comportato pene più severe per chi si macchia di questi reati, ancora ci siano soggetti che agiscono senza alcun tipo di sensibilità e responsabilità nei confronti di creature indifese” L’OIPA si impegna a seguire il caso con attenzione per ottenere la condanna dei responsabili, e a intraprendere qualsiasi iniziativa legale utile a raggiungere questo scopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pastore tedesco trascinato per 6 km nel napoletano, l’OIPA presenta denuncia

Contenuti che potrebbero interessarti

A San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano, un 39enne ha trascinato per quasi sei chilometri una femmina di pastore tedesco legata a una catena a strozzo mentre era in sella a una e-bike. Il cane, di nome Bella, è stato trovato dai carabinieri con le zampe i - facebook.com Vai su Facebook

Follia a Napoli: dog sitter trascina un pastore tedesco per 6 km con una catena - bike trascina un pastore tedesco per 6 km con una catena a strozzo: denunciato un dog sitter a Napoli. Segnala corrierenazionale.it

Trascina il cane per 6 km con una bici elettrica: dopo la folle corsa, ora Bella l'adotta il sindaco - Orrore a San Sebastiano al Vesuvio, dove un 39enne ha trascinato per quasi sei chilometri una femmina di pastore tedesco legata a una catena a strozzo mentre era in sella a una e- Scrive lastampa.it

Trascina il cane con la bici per quasi 6 km tenendolo legato con una catena, denunciato per maltrattamenti - Ha trascinato con la bicicletta un pastore tedesco per quasi sei chilometri, tenendolo legato al collo con una catena. blitzquotidiano.it scrive