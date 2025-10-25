Pasticceria Caldarola | un affare di famiglia da oltre 70 anni a Novara

Pasticceria: un affare di famiglia. Non può che essere così quando nel laboratorio di famiglia, appunto, ci lavora la terza generazione (e c’è ancora anche la seconda).Nel 1953 Paolo e la moglie Benedetta, poi il figlio Pietro con la moglie Rosalba. Ora Luca e Luisa, fratelli: la pasticceria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

