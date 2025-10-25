Pasta, un mondo nel piatto. Basterebbero le due dichiarazioni, arrivate una dal mondo politico e l’altra da quello imprenditoriale, per ribadire e solennizzare nella giornata mondiale che ne celebra tradizione, valore culturale, e traguardi industriali, per riassumerne potenza e potenzialità indiscusse. E allora, il senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti, rilancia del nostro mitico prodotto il valore di «simbolo indiscusso di italianità nel mondo, motivo di orgoglio nazionale, tra i prodotti ambasciatori del made in Italy, con un indiscusso valore benefico e pilastro della dieta mediterranea, fondamentale nell’alimentazione sportiva», rilanciando: «La pasta incarna la nostra tradizione culinaria». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pasta, la nostra ambasciatrice sulle tavole del mondo che assembla storia, risorse e tradizioni del Made in Italy in un piatto