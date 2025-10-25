Pasta Italia primo produttore ma il super dazio Usa al 107% spaventa il settore

Eurostat ha diffuso i dati sulla produzione di pasta in Europa. Nel 2024, in Unione europea ne sono state prodotte 6 milioni di tonnellate, per un valore di 9,1 miliardi di euro e una solida crescita rispetto al 2023. L’Italia è di gran lunga il primo Paese produttore, con 4,1 milioni di tonnellate. Poco più della metà della pasta prodotta in Italia è destinata all’esportazione, e questo la espone alle tensioni commerciali degli ultimi mesi. Le associazioni di settore sono particolarmente preoccupate per i dazi americani che potrebbero scattare a partire dal 1° gennaio 2026. La classifica dei produttori di pasta in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

