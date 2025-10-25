Pasta Italia primo produttore ma il super dazio Usa al 107% spaventa il settore
Eurostat ha diffuso i dati sulla produzione di pasta in Europa. Nel 2024, in Unione europea ne sono state prodotte 6 milioni di tonnellate, per un valore di 9,1 miliardi di euro e una solida crescita rispetto al 2023. L’Italia è di gran lunga il primo Paese produttore, con 4,1 milioni di tonnellate. Poco più della metà della pasta prodotta in Italia è destinata all’esportazione, e questo la espone alle tensioni commerciali degli ultimi mesi. Le associazioni di settore sono particolarmente preoccupate per i dazi americani che potrebbero scattare a partire dal 1° gennaio 2026. La classifica dei produttori di pasta in Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
PER IL 96,6% DEGLI ITALIANI: PASTA = MADE IN ITALY Ben otto italiani su dieci la indicano come il simbolo più autentico dell’italianità, e per 69% di loro “Italia” fa rima con “pasta”, prima ancora di pizza (64,2%) e vino (27,4%), secondo la ricerca con - facebook.com Vai su Facebook
Pasta, Italia primo produttore ma il super dazio Usa al 107% spaventa il settore - L’Italia rimane il primo Paese in Europa per produzione totale di pasta, ma molta di essa viene esportata all’estero: i possibili dazi americani a partire da gennaio fanno paura ... Scrive quifinanza.it
Eurostat: Italia primo produttore di pasta in Europa. Oltre 4 milioni di tonnellate l’anno - Oltre due terzi (69%) di tutta la pasta prodotta in Europa è prodotta in Italia, che vanta il primato di 4,1 milioni di tonnellate. Segnala agensir.it
Italia primo produttore mondiale di pasta, cresce export: I sem 2025 +2,5% - La produzione mondiale ha superato i 17 milioni di tonnellate; l’Italia, in questo contesto, man ... Scrive askanews.it