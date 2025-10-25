Uno dei piatti simbolo della città di Bologna è il protagonista di inclusione e innovazione. Sono nate numerose versioni per renderlo accessibile a tutti. Ecco tutte le creazioni e idee nate attorno a questo piatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasta day, i tortellini in tutte le varianti: dal brodo al pre dessert