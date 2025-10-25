Passignano | nei boschi con la bicicletta finisce fuori strada e rimane ferito

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la bicicletta finisce fuori strada nel bosco. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino speleologico dell'Umbria per recuperare un ciclista, rimasto ferito  nella zona di Passignano sul Trasimeno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Passignano Boschi Bicicletta Finisce