Passignano | nei boschi con la bicicletta finisce fuori strada | ciclista rimane ferito
Con la bicicletta finisce fuori strada nel bosco. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino speleologico dell'Umbria per recuperare un ciclista, rimasto ferito nella zona di Passignano sul Trasimeno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
