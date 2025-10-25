Passerelle e parcheggi per restituire il centro a pedoni e biciclette
I grandi cambiamenti dal punto di vista della mobilità in città sono tutt’ora in atto: cantieri e operai al lavoro in questi mesi sono propedeutici ad un cambio di passo che dovrà portare un nuovo modo di muoversi per i pistoiesi. Ne abbiamo parlato con l’assessore comunale alla mobilità, Alessio Bartolomei. Come sta cambiando Pistoia? "I progetti sono tanti, alcuni dei quali siamo riusciti a finanziarli grazie ai fondi del Pnrr e inseriti all’interno del comparto di ’San Lorenzo si rigenera’: mi riferisco all’intervento per il nuovo parcheggio al cimitero comunale che non sarà più ad uso esclusivo della struttura ma diventerà pubblico e fondamentale come accesso alla città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
