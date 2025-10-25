Passeggiata alla riscoperta della castagna
Un’esperienza per bambini alla scoperta del mondo della castagna a Raggiolo. Oggi è in programma una passeggiata a partecipazione gratuita tra i vicoli e i boschi di uno dei borghi più belli d’Italia che accompagneranno all’interno della filiera di un frutto che, per secoli, è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione del territorio. L’esperienza, promossa dalla cooperativa In Quiete, prenderà il via alle 14.30 da piazza San Michele per accompagnare poi in un suggestivo percorso immerso tra atmosfere e colori dell’autunno con racconti sulla tradizione locale, momenti di scoperta della natura ai piedi del Pratomagno e degustazioni di prodotti tipici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
