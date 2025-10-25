PASSA A FROSINONE 0-1 Ferrari su rigore Riscatto Primavera
0 BOLOGNA 1: Lolic; Lucchetti, Obleac, Pelosi, Toci (5’st Molignano), Majdenic (1’st Mboumbou), Ceesay; Schietroma, Colley (34’st Cichero), Befani (42’st Vacca). All. Marini. BOLOGNA: Happonen; Nesi, Tomasevic, Markovic, Papazov; Toroc (38’st Puukko), Nordvall, Lai (37’st Labedzki); Armanini (13’st Jaku); Bousnina (31’st Tonin), Ferrari (13’st Castillo). All. Morrone. Arbitro: Pacella di Roma2. Reti: 29’pt Ferrari (B). Note: ammoniti Toci, Majdenic, Colley (F); Castillo (B). Il Bologna dà un calcio alla crisi e, dopo tre sconfitte consecutive, batte a domicilio il Frosinone 1-0, ritrovando morale e rialzando la testa in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
