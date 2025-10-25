PASSA A FROSINONE 0-1 Ferrari su rigore Riscatto Primavera

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

0 BOLOGNA 1: Lolic; Lucchetti, Obleac, Pelosi, Toci (5’st Molignano), Majdenic (1’st Mboumbou), Ceesay; Schietroma, Colley (34’st Cichero), Befani (42’st Vacca). All. Marini. BOLOGNA: Happonen; Nesi, Tomasevic, Markovic, Papazov; Toroc (38’st Puukko), Nordvall, Lai (37’st Labedzki); Armanini (13’st Jaku); Bousnina (31’st Tonin), Ferrari (13’st Castillo). All. Morrone. Arbitro: Pacella di Roma2. Reti: 29’pt Ferrari (B). Note: ammoniti Toci, Majdenic, Colley (F); Castillo (B). Il Bologna dà un calcio alla crisi e, dopo tre sconfitte consecutive, batte a domicilio il Frosinone 1-0, ritrovando morale e rialzando la testa in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

passa a frosinone 0 1 ferrari su rigore riscatto primavera

© Sport.quotidiano.net - PASSA A FROSINONE 0-1. Ferrari su rigore. Riscatto Primavera

Altri contenuti sullo stesso argomento

passa frosinone 0 1Il Frosinone si accende solo sul finale: il Monza passa 1-0 - La squadra di Paolo Bianco, ex della giornata, passa di misura: basta un gol di Keita Balde nel primo ... Da ciociariaoggi.it

passa frosinone 0 1Il Frosinone cade allo Stirpe: il Monza passa 1-0 con un gol di Keita Baldé - A infliggere la prima sconfitta interna stagionale è un Monza ordinato e concreto, che si impone per 1- Lo riporta tunews24.it

passa frosinone 0 1Frosinone-Monza 0-1, i biancorossi da corsa decollano: così la vedono i quotidiani odierni - Cos'hanno scritto i quotidiani odierni della sfida, valida per l'8ª giornata di B, che ha visto i brianzoli trovare continuità (e i t ... Lo riporta monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Passa Frosinone 0 1