Antonella Palma Di Fratianni è la seconda moglie di Mauro Di Francesco: la donna lontana dal mondo dello spettacolo è arrivata dieci anni dopo la conclusione del matrimonio con Pascale Renaud, collega e madre dell’unico figlio Daniel. Chi sono l’ex e la moglie di Mauro Di Francesco. L ‘attore volto della commedia italiana Ottanta e Novanta si è spento la scorsa notte per via di complicanze di salute. Il set è stato determinante anche nella vita sentimentale di “Maurino”: proprio durante le riprese del film Sapore Di Mare 2, tra i primi lungometraggi che gli hanno regalato il grande successo, incontra la collega Pascale Renaud. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pascale Renaud e Antonella Palma Di Fratianni: chi sono l’ex e la moglie di Mauro Di Francesco