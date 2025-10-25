Partite Serie A | il Como non va oltre lo 0-0 dopo aver battuto la Juventus L’Udinese supera il Lecce e aggancia Tudor
. Come sono andate le gare delle 15. Un pomeriggio dai due volti quello delle 15:00 in Serie A, che ha offerto agli appassionati due spettacoli diametralmente opposti: la noia e lo stallo al Tardini, contrapposti a una pioggia di gol e a un finale thrilling a Udine. A Parma, l’attesa sfida tra i padroni di casa e il Como (fresco di vittoria con la Juventus ) si è conclusa con un pareggio a reti bianche (0-0). La partita, avara di emozioni, ha offerto pochissimi spunti interessanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
