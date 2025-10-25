Partecipazione al concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria | chi non ha l’abilitazione deve avere il servizio Pillole di Question Time

Nel question time dell’8 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, si è discusso di un tema centrale per molti aspiranti docenti: i requisiti di accesso al concorso PNRR 3. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla possibilità di partecipare alla procedura senza abilitazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Grande partecipazione alla 40ª edizione del Concorso dei Mieli Toscani! Ben 132 campioni provenienti da tutta la regione hanno preso parte a questa edizione storica, confermando la vitalità e la qualità dell’apicoltura toscana. In gara le categorie: Acacia, - facebook.com Vai su Facebook

Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: c’è tempo fino al 29 Ottobre, ecco la Guida ufficiale del Ministero alla compilazione - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. ticonsiglio.com scrive

Concorso docenti PNRR 3: Procedura, requisiti e prove per docenti infanzia e primaria - Il 10 ottobre ultimo scorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato, nell’ambito del PNRR, il decreto n° 2938 con il quale ha disciplinato la procedura, i requisiti e le prove per un con ... Secondo tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR3 posto sostegno: diploma o laurea di accesso non dà punteggio. Pillole di Question Time - Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo ... orizzontescuola.it scrive