Parrocchia di Maliseti Il cambio dopo 50 anni Don Marco si presenta
Ingresso ufficiale per il nuovo parroco di Maliseti. Don Marco Locati ha iniziato il suo servizio nella comunità di San Giovanni Battista a Maliseti. Si tratta di un cambiamento importante perché dal 1975 a oggi, cinquant’anni esatti, è stato don Santino Brunetti il riferimento della parrocchia e del quartiere di Maliseti. "Entro in punta di piedi in questa comunità così viva, guidata per tanti anni da don Santino, che ringrazio per la sua accoglienza affettuosa e calorosa, insieme a quella del Consiglio pastorale e dei parrocchiani", dice don Marco. Il sacerdote, cinquant’anni compiuti lo scorso 7 ottobre, è di origine lombarda come don Santino, è nato a Legnano e ha frequentato il Seminario di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nomine per la Chiesa di Prato. Il vescovo Giovanni Nerbini comunica il trasferimento di alcuni sacerdoti del clero diocesano nel corrente anno pastorale. Don Marco Locati è il nuovo parroco di San Giovanni Battista a Maliseti. L’ingresso si terrà sabato 18 otto - facebook.com Vai su Facebook