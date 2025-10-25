Ingresso ufficiale per il nuovo parroco di Maliseti. Don Marco Locati ha iniziato il suo servizio nella comunità di San Giovanni Battista a Maliseti. Si tratta di un cambiamento importante perché dal 1975 a oggi, cinquant’anni esatti, è stato don Santino Brunetti il riferimento della parrocchia e del quartiere di Maliseti. "Entro in punta di piedi in questa comunità così viva, guidata per tanti anni da don Santino, che ringrazio per la sua accoglienza affettuosa e calorosa, insieme a quella del Consiglio pastorale e dei parrocchiani", dice don Marco. Il sacerdote, cinquant’anni compiuti lo scorso 7 ottobre, è di origine lombarda come don Santino, è nato a Legnano e ha frequentato il Seminario di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parrocchia di Maliseti . Il cambio dopo 50 anni. Don Marco si presenta