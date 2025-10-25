Parodi Anm | Non siamo contro Governo ma Riforma della giustizia mina l' equilibrio dei poteri – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 “Chi, un modo o nell’altro, la butta in politica fa un grave torto alla discussione referendaria. Nostro compito sarà quella di tenerla nel merito su quale modello di giustizia vogliamo”, così il Presidente dell’Anm, Cesare Parodi. Anm Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Siamo con Edyta della Giuria Internazionale, pronti per questa ultima serata del Premio Andrea Parodi - facebook.com Vai su Facebook
Parodi (Anm): Non siamo contro Governo, ma Riforma della giustizia mina l'equilibrio dei poteri - (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 “Chi, un modo o nell’altro, la butta in politica fa un grave torto alla discussione referendaria. Scrive la7.it
Parodi (Anm) a Marina Berlusconi: “Se ritengono di aver avuto giustizia, perché lamentarsi?” - Che ironizza: “Tanti magistrati che applaudono un plurindagato” ... Segnala repubblica.it
Parodi: “Non siamo contro il governo, ma la riforma della giustizia mina l’equilibrio dei poteri” - Sin dall’inizio noi siamo andati a parlare, nel merito, con tutti i partiti sottoponendo loro la nostra idea di giustizia. Lo riporta msn.com