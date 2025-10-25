Parma scorza dura e il punto con il Como sta stretto

Secondo pari senza gol per il Parma che, al termine della partita con il Como, ha ragione di essere rammaricato. Per non aver sfruttato le occasioni da gol (9 a 3) e per aver trovato un Butez in grandissima condizione. La squadra di Cuesta avrebbe meritato la vittoria: d'accordo, ha tenuto meno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pizzamania Lecco Pizzeria D'asporto Consegna A Domicilio. HME · Plated. Giornata no? Ci pensa lei: la nostra nuova pizza “Sapori d’autunno” Funghi porcini, mozzarella filante, scamorza affumicata, prosciutto crudo di Parma 18 mesi e castagne… Un mi - facebook.com Vai su Facebook

Parma, Britschgi: "Punto di forza? L'esplosività. Posso giocare sia a destra che sinistra" - Messa in archivio la sosta internazionale, adesso è tempo di concentrarsi sulla ripresa del campionato e il Parma potrà farlo con un elemento in più: si tratta di Sascha Britschgi, terzino destro ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Parma, Cuesta: "Percorso individualizzato per Oristanio. Poi capiremo a che punto è" - Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Torino nel posticipo della 5^ giornata di Serie A. Scrive tuttomercatoweb.com