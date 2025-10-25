Parma-Como senza gol; Udinese batte Lecce 3-2 e riparte

Un sabato che racconta due storie: al Tardini Parma e Como si annullano sullo 0-0, mentre a Udine l’Udinese piega il Lecce 3-2 e rialza la testa. Risultati che pesano sulla classifica e sul morale, tra dettagli che sfiorano il gol e strappi che cambiano il giro del pallone. Al Tardini l’equilibrio non si spezza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

parma como senza gol udinese batte lecce 3 2 e riparte

