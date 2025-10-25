Parma-Como le pagelle | Keita è da 7 stavolta Nico Paz non incide | 5,5

Estevez è più che sufficiente, mentre Pellegrino non riesce ancora a incidere. Kuhn subentra a inizio ripresa ed è il migliore dei suoi, Butez offre sicurezza, non si sblocca Morata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Parma-Como, le pagelle: Keita è da 7, stavolta Nico Paz non incide: 5,5

Scopri altri approfondimenti

Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

? $Parma- $Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale - X Vai su X

Parma-Como 0-0, risultato e tabellino del match di Serie A - 0 sul campo del Parma e perde l’occasione di agganciare la seconda posizione in classifica. sport.sky.it scrive

Parma scorza dura e il punto con il Como sta stretto - Gli uomini di Cuesta lasciano il pallino del gioco ai lombardi, ma hanno le migliori occasioni da gol. Lo riporta parmatoday.it

Tra Parma e Como finisce con uno 0-0 senza emozioni - Fabbregas le prova tutti per scardinare la squadra emiliana: sostituzioni e cambio di modulo in corsa ma mosse e contromosse Cuesta bloccano i lariani ... Come scrive ilgiorno.it