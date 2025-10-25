Parma Como Cuesta a Dazn nel pre partita | Proveremo a fare la partita che vogliamo Vi spiego come ho studiato il Como

Parma Como, arlos Cuesta, allenatore del Parma, ha presentato la sfida contro il Como a Dazn nel pre partita. Le sue parole In vista della partita contro il Como valida per l’ottava giornata di Serie A, Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn, presentando la sfida con grande determinazione e facendo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

parma como cuesta a dazn nel pre partita proveremo a fare la partita che vogliamo vi spiego come ho studiato il como

© Calcionews24.com - Parma Como, Cuesta a Dazn nel pre partita: «Proveremo a fare la partita che vogliamo. Vi spiego come ho studiato il Como»

