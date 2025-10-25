Parma-Como 0-0 LE PAGELLE | Estevez bussola Keita poderoso

Ecco le pagelle di Parma-Como 0-0Suzuki 6 - Pomeriggio sereno per Zion che fa poco per farsi notare. Merito dei compagni che gli stanno davanti.Delprato 7 - Partita seria, senza sbavature nella quale sfiora pure il gol, su situazione da calcio da fermo. Trova un grande Butez. Soffre un po' Diao. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

? $Parma- $Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale - X Vai su X

Tra Parma e Como finisce con uno 0-0 senza emozioni - Fabbregas le prova tutti per scardinare la squadra emiliana: sostituzioni e cambio di modulo in corsa ma mosse e contromosse Cuesta bloccano i lariani ... Lo riporta ilgiorno.it

Parma-Como 0-0, risultato e tabellino del match di Serie A - 0 sul campo del Parma e perde l’occasione di agganciare la seconda posizione in classifica. sport.sky.it scrive

Parma – Como 0-0 cronaca e highlights: Ducali grintosi, stop per i Lariani! – VIDEO - Un tenace e combattivo Parma non solo tiene a bada il Como ma addirittura sfiora la vittoria: all’Ennio Tardini termina 0- Riporta generationsport.it