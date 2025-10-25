Parma-Como 0-0 | Delprato stoppato da Butez

In fondo Carlos Cuesta l’aveva detto: era una questione di tempo. Nel primo il suo Parma disarma il Como con le armi che più sembrano funzionare in questo periodo: la pressione alta, la concentrazione e una fase difensiva impeccabile. Alla quale abbina, almeno nei primi 45’, anche una buona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma – Como 0-0 cronaca e highlights: Ducali grintosi, stop per i Lariani! – VIDEO - Un tenace e combattivo Parma non solo tiene a bada il Como ma addirittura sfiora la vittoria: all’Ennio Tardini termina 0- Secondo generationsport.it

Calcio, Parma e Como non si fanno male: al Tardini finisce 0-0 - (askanews) – Parma e Como si dividono la posta in palio al “Tardini” al termine di una partita combattuta, nervosa, a tratti confusa ma comunque viva fino all’ultimo secondo. Lo riporta askanews.it

Un Parma volitivo limita il Como: ma è 0-0 al “Tardini” - Secondo pareggio consecutivo a reti bianche, dopo quello di Genova, per il Parma che in casa ferma il temibile Como di Fàbregas, reduce dalla bella vittoria con la Juventus. Scrive sportparma.com