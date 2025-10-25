Parma-Como 0-0 | Cutrone in fuorigioco serve a Ordonez il pallone del vantaggio | gol annullato

Parmatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo sfogo in conferenza stampa, Carlos Cuesta spera in una reazione dei suoi. Non è certo il miglior periodo per affrontare il Como, rivelazione del campionato fino a qui. L'allenatore spagnolo del Parma ha spiegato, davanti ai giornalisti, come sta agendo per risolvere le problematiche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

parma como 0 0Si gioca al Tardini, Parma-Como 0-0 al 1' - Il Parma torna a giocare al Tardini e si trova davanti una delle squadre più forti del campionato: il Como della stella Nico Paz. Secondo gazzettadiparma.it

parma como 0 0Parma-COMO LE ULTIME | Fiducia a Britschgi, promosso Ordonez - Con Ndiaye squalificato e senza Almqvist infortunato, Cuesta pensa a Bernabé sulla trequarti vicino a Cutrone e dà fiducia al centrocampista argentino ... Lo riporta parmatoday.it

parma como 0 0Serie A, al 45' Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 2-0. Alle 18 Napoli-Inter - 2: rossoneri fermati in casa, vetta a rischio A San Siro l’anticipo del venerdì termina con i padroni di casa che pareggiano al 3’ di recupero salvati alla rete di Athekame dal ko casalin ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Parma Como 0 0