Parma-Como 0-0 | Cutrone in fuorigioco serve a Ordonez il pallone del vantaggio | gol annullato
Dopo lo sfogo in conferenza stampa, Carlos Cuesta spera in una reazione dei suoi. Non è certo il miglior periodo per affrontare il Como, rivelazione del campionato fino a qui. L'allenatore spagnolo del Parma ha spiegato, davanti ai giornalisti, come sta agendo per risolvere le problematiche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Parma-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
? $Parma- $Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Si gioca al Tardini, Parma-Como 0-0 al 1' - Il Parma torna a giocare al Tardini e si trova davanti una delle squadre più forti del campionato: il Como della stella Nico Paz. Secondo gazzettadiparma.it
Parma-COMO LE ULTIME | Fiducia a Britschgi, promosso Ordonez - Con Ndiaye squalificato e senza Almqvist infortunato, Cuesta pensa a Bernabé sulla trequarti vicino a Cutrone e dà fiducia al centrocampista argentino ... Lo riporta parmatoday.it
Serie A, al 45' Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 2-0. Alle 18 Napoli-Inter - 2: rossoneri fermati in casa, vetta a rischio A San Siro l’anticipo del venerdì termina con i padroni di casa che pareggiano al 3’ di recupero salvati alla rete di Athekame dal ko casalin ... msn.com scrive