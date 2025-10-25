Parma, 25 ottobre 2025 – Con una prestazione tutta cuore, tra le mura amiche del Tardini il Parma ferma sullo 0-0 il Como che non riesce così a inanellare il secondo sigillo di fila. I lariani hanno a lungo provato a fare la partita senza pungere in zona gol (70.8% di possesso palla ma due soli tiri in porta) mentre i ducali – al secondo “cleen sheet” consecutivo ma anche alla terza gara di fila senza reti segnate – hanno avuto le occasioni migliori (non capitalizzate). Si potrebbe sintetizzare così il film di una partita che sin dal primo tempo ha visto gli uomini di Fabregas poco incisivi sia sul piano del ritmo e sia su quello della pericolosità e il Parma difendersi con ordine per poi cercare di far male in ripartenza, colpendo anche una traversa con l’ex di giornata Cutrone e segnando al 43’ con Ordonez un gol poi annullato per fuorigioco dello stesso ex lariano, autore dell’assist per l’argentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parma-Como 0-0, Cutrone fermato dalla traversa