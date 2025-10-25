Parla Salvatore Butera consigliere economico e amico di Piersanti Mattarella | La pista nera rimane valida
«Dopo 45 anni si sta cercando col lumicino ancora la verità sul delitto di Piersanti Mattarella. Questo mi procura una profonda amarezza, ora si scopre un depistaggio di cui tutti sospettavano da anni. E’ stata arrestata una persona, questo è un punto fermo. Forse ci sono altri depistatori. Per me rimane valida la pista nera ». embedpost id="2119054" A parlare con l’ANSA è Salvatore Butera. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Salvatore Savasta si racconta a Real Team TV e parla del suo libro, da qualche giorno in libreria, “Il marchio di Medusa” Grazie alla redazione con Salvatore Savasta #rassegnastampa #tv #televisione #giraldieditore #librinovità - facebook.com Vai su Facebook
Parla Salvatore Butera, consigliere economico e amico di Piersanti Mattarella: "La pista nera rimane valida" - «Dopo 45 anni si sta cercando col lumicino ancora la verità sul delitto di Piersanti Mattarella . Scrive msn.com