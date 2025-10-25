Parla Pomicino L’eterna commedia sulla manovra vista da chi ricorda l’assalto alla diligenza

Ilfoglio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bisticci sul micro e sul macro, su extraprofitti e affitti brevi; l’avvitamento sul dettaglio, le dichiarazioni sotto i riflettori e le parole sottotraccia a proposito di chi ha deciso cosa, di c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

parla pomicino l8217eterna commedia sulla manovra vista da chi ricorda l8217assalto alla diligenza

© Ilfoglio.it - Parla Pomicino. L’eterna commedia sulla manovra vista da chi ricorda “l’assalto alla diligenza”

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Parla Pomicino L8217eterna Commedia