Parità revocata a una scuola udinese si può tornare a studiare

Udinetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accolto ieri mattina, 24 ottobre, il ricorso al Tar dell'istituto Volta, al quale era stata revocata la parità. Nella scuola si potrà tornare a insegnare e studiare, hanno deciso i giudici da Roma: a riportarlo il???????Messaggero Veneto. Il provvedimento che revocava la possibilità di insegnare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

parit224 revocata scuola udineseParità revocata a una scuola udinese, si può tornare a studiare - A deciderlo il Tar di Roma, come riporta il Messaggero Veneto: non è ancora detta l'ultima parola e la prossima udienza è fissata per il 6 maggio 2026 ... Riporta udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Parit224 Revocata Scuola Udinese