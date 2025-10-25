Pari fra Cremonese e Atalanta primo gol per Vardy

Ilgiornaleditalia.it | 25 ott 2025

L'ex Leicester sblocca la gara, poi Brescianini trova l'1-1 CREMONA - Finisce 1-1 il match tra Cremonese e Atalanta: al gol di Vardy ha risposto Brescianini. Buon punto per i grigiorossi, ora in decima posizione e a quota 11 punti, nel prossimo impegno ci sarà la sfida col Genoa. Sesto pareggio in c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

