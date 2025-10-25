Pari fra Cremonese e Atalanta primo gol per Vardy

L'ex Leicester sblocca la gara, poi Brescianini trova l'1-1 CREMONA - Finisce 1-1 il match tra Cremonese e Atalanta: al gol di Vardy ha risposto Brescianini. Buon punto per i grigiorossi, ora in decima posizione e a quota 11 punti, nel prossimo impegno ci sarà la sfida col Genoa. Sesto pareggio in c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pari fra Cremonese e Atalanta, primo gol per Vardy

Scopri altri approfondimenti

$Udinese, $Runjaic torna sul pari con la $Cremonese: "È una squadra solida che ha perso solo con l' $Inter" - X Vai su X

La stagione non va male. Siamo a pari punti con la Cremonese in serie A e con il Bodø/Glimt in Europa. Vanno fatti i complimenti a loro, non le critiche a Tudor (Claudio) - facebook.com Vai su Facebook

Vardy illude la Cremonese, Brescianini salva l’Atalanta di Juric: pari tra Dea e grigiorossi allo Zini - La Cremonese sogna con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, ma l’Atalanta trova il pari con Brescianini: finisce 1- Segnala fanpage.it

Cremonese-Atalanta 1-1: video, gol e highlights - Vardy trova il suo primo gol in A, ma non basta alla Cremonese per superare l'Atalanta: quasi immediato il pareggio di Brescianini, finisce 1- Secondo sport.sky.it

Pari fra Cremonese e Atalanta, primo gol per Vardy - Buon punto per i grigiorossi, ora in decima posizione e a quota 11 punti, nel prossimo impegno ci sarà ... Scrive msn.com