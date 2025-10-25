Parco delle Orobie Valtellinesi | scoperte due specie rare di muschi

Le Orobie valtellinesi rilanciano il loro ruolo di custodi della biodiversità a seguito del rilevamento di due nuove stazioni floristiche di specie di interesse conservazionistico, all'interno della ZPS, la zona di protezione speciale, in Val Tartano e nella Valle del Bitto di Albaredo.

Distrutto un campo sperimentale con quattromila piante di abete bianco e faggio. L'atto vandalico nel Parco delle Orobie Valtellinesi ha vanificato un progetto di ricerca che durava da oltre due anni. Nei giorni scorsi, nel Parco delle Orobie Valtellinesi è stato vandalizzato uno dei campi sperimentali che conservava oltre due anni di studi su specie vegetali, opera di un progetto di ricerca europeo.