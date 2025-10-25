Parcheggio di piazzale Marvelli | avanzano i lavori sottoterra e prosegue la progettazione della nuova piazza

Riminitoday.it | 25 ott 2025

Mentre in piazza Marvelli si continua a lavorare in sotterranea per dare forma al grande parcheggio al servizio del Parco del Mare e di Marina Centro, avanza di pari passo la progettazione della nuova piazza che andrà a completare la riqualificazione e valorizzazione di un’area centrale della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

