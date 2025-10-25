Parcella azzerata per l’avvocato che non informa correttamente il cliente

Quifinanza.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diligenza professionale si manifesta in vari modi, anche nel mondo dell’ avvocatura. Chi ogni giorno lavora districandosi tra leggi, norme e codici sa bene che esistono confini da non oltrepassare, pena la violazione di obblighi di diversa gravità. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce a quali rischi va incontro l’avvocato che, nell’esecuzione del mandato ricevuto dal cliente, non informa in maniera completa e esaustiva su tutti i rischi legati al fare causa contro qualcuno. Si può perdere in tribunale e, proprio per questo, il professionista è tenuto ad avvertire il cliente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

parcella azzerata per l8217avvocato che non informa correttamente il cliente

© Quifinanza.it - Parcella azzerata per l’avvocato che non informa correttamente il cliente

Argomenti simili trattati di recente

parcella azzerata l8217avvocato informaParcella azzerata per l’avvocato che non informa correttamente il cliente - La competenza tecnica del legale non basta se non è accompagnata da chiarezza, correttezza e comunicazione, fin dal principio: lo dice la Cassazione ... Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Parcella Azzerata L8217avvocato Informa