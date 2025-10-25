Parcella azzerata per l’avvocato che non informa correttamente il cliente
La diligenza professionale si manifesta in vari modi, anche nel mondo dell’ avvocatura. Chi ogni giorno lavora districandosi tra leggi, norme e codici sa bene che esistono confini da non oltrepassare, pena la violazione di obblighi di diversa gravità. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce a quali rischi va incontro l’avvocato che, nell’esecuzione del mandato ricevuto dal cliente, non informa in maniera completa e esaustiva su tutti i rischi legati al fare causa contro qualcuno. Si può perdere in tribunale e, proprio per questo, il professionista è tenuto ad avvertire il cliente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
Parcella azzerata per l’avvocato che non informa correttamente il cliente - La competenza tecnica del legale non basta se non è accompagnata da chiarezza, correttezza e comunicazione, fin dal principio: lo dice la Cassazione ... Lo riporta quifinanza.it