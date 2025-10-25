Parà piacentini in trasferta a Pisa per l’83° anniversario della battaglia di El Alamein
Anche la sezione piacentina dell’Anpd’I (Associazione nazionale paracadutisti d’Italia) presente a Pisa per la commemorazione dell’83° anniversario della battaglia di El Alamein, avvenuta nell’ottobre del 1942. Guidati dal presidente Fabio Scrollavezza, con il direttivo e 36 soci, i parà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
