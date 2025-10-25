È una festa-promozione, quella della Papalini Baseball Pesaro, che dal diamante di gioco del Norberto Crinelli si è spostata fino in Comune. Una delegazione societaria, composta da giocatori, staff tecnico e dirigenza è stata infatti accolta martedì sera in comune dal sindaco Andrea Biancani, dal vice sindaco Daniele Vimini e dall’assessore allo Sport, Mila Della Dora. Per il club una targhetta celebrativa tramite la quale la città si complimenta con la Papalini per l’impresa stagionale da lei compiuta, cioè la promozione in A2. Un ambizioso progetto, quello che il club pesarese è intenzionato a portare avanti, che risulta solo agli inizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Papalini, dal ’diamante’ al Comune. La società fa festa per la promozione