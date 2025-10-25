Papa riceve leader Libano | paceriforme

16.20 Papa Leone e il premier libanese,Salam, hanno espresso "le speranze riposte dal popolo libanese nel processo di riforme e di stabilizzazione del Paese e si è allargato al contesto regionale, con il condiviso auspicio che si giunga presto a una piena pacificazione dell'intero Levante". Lo riferisce il Vaticano sull'incontro con il premier libanese. La delegazione libanese ha incontrato il segretario di Stato Parolin in vista del viaggio di Leone XIV in Libano (30 novembre-2 dicembre). Con Salam "pace per popolo palestinese",ha detto Leone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

