Papa Leone XIV | Sperare ciò che non si vede e rinnovare il cuore della Chiesa

Durante l’ udienza giubilare in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli a sperare anche quando ciò che desiderano non è visibile. Il Pontefice ha citato il cardinale Nicola Cusano, sottolineando come nel XV secolo egli credesse nell’ umanità e nella possibilità di pace tra le religioni, pur in un’epoca di minacce esterne alla cristianità. “Capiva che ci sono opposti da tenere insieme ”, ha detto il Papa, rimarcando l’importanza di non perdere la fiducia nell’umanità. La Chiesa chiamata al rinnovamento del cuore. Papa Leone XIV ha definito la speranza come un vero “ dono grande ” e un insegnamento per la Chiesa, invitandola al rinnovamento del cuore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

