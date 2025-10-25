Papa Leone XIV | Sperare ciò che non si vede e rinnovare il cuore della Chiesa

Durante l’ udienza giubilare in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli a sperare anche quando ciò che desiderano non è visibile. Il Pontefice ha citato il cardinale Nicola Cusano, sottolineando come nel XV secolo egli credesse nell’ umanità e nella possibilità di pace tra le religioni, pur in un’epoca di minacce esterne alla cristianità. “Capiva che ci sono opposti da tenere insieme ”, ha detto il Papa, rimarcando l’importanza di non perdere la fiducia nell’umanità. La Chiesa chiamata al rinnovamento del cuore. Papa Leone XIV ha definito la speranza come un vero “ dono grande ” e un insegnamento per la Chiesa, invitandola al rinnovamento del cuore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Sperare ciò che non si vede” e rinnovare il cuore della Chiesa

News recenti che potrebbero piacerti

Papa Leone ha incontrato stamane nell'aula del Sinodo i superiori maggiori della Compagnia di Gesù - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV è intervenuto oggi alle celebrazioni per gli 80 anni della Fao, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Il Pontefice ha duramente condannato l'uso recente della fame come arma di guerra. "Gli scenari dei conflitti - X Vai su X

Papa Leone XIV: “Sperare ciò che non si vede” e rinnovare il cuore della Chiesa - Durante l’udienza giubilare in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli a sperare anche quando ciò che desiderano non è visibile. lapresse.it scrive

Papa Leone XIV: "La Chiesa diventa esperta di umanità, se cammina con l’umanità" - Il Giubileo ci ha resi pellegrini di speranza proprio per questo: tutto va ormai guardato alla luce della risurrezione del C ... Da acistampa.com

Leone XIV: udienza giubilare, “le cose non sono come sembrano, l’amore ha vinto” - “Le cose non sono come sembrano: l’amore ha vinto, sebbene abbiamo davanti agli occhi tanti contrasti e vediamo lo scontro fra molti opposti”. Da agensir.it