Papa Leone e Re Carlo | l’ecumenismo vive in mezzo a noi

Lidentita.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta dopo 500 anni, un Papa e il Re d’Inghilterra pregano insieme nella Cappella Sistina: un segno concreto di ecumenismo e fraternità L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

papa leone e re carlo l8217ecumenismo vive in mezzo a noi

© Lidentita.it - Papa Leone e Re Carlo: l’ecumenismo vive in mezzo a noi

News recenti che potrebbero piacerti

papa leone re carloRe Carlo III e Camilla pregano con Papa Leone XIV in Vaticano. Ma non tutti sono d’accordo - E c'è chi chiede a re Carlo III di abdicare a favore di un vero protestante ... Segnala iodonna.it

papa leone re carloRe Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Come scrive tg24.sky.it

papa leone re carloDentro la storica visita di re Carlo in Vaticano: la preghiera con Papa Leone XIV nella Cappella Sistina e gli altri nove appuntamenti della giornata - Dieci appuntamenti in una sola giornata per la storica visita di re Carlo III e della regina Camilla in Vaticano, nel cuore del Giubileo 2025. Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Re Carlo