Papa Leone e Re Carlo | l’ecumenismo vive in mezzo a noi

Per la prima volta dopo 500 anni, un Papa e il Re d’Inghilterra pregano insieme nella Cappella Sistina: un segno concreto di ecumenismo e fraternità L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Papa Leone e Re Carlo: l’ecumenismo vive in mezzo a noi

