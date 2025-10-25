Paola Iezzi dalle acconciature che hanno tutte davvero l' X Factor

L'etichetta di beauty icon per noi se la merita tutta: Paola Iezzi, che vediamo in qualità di giudice di X Factor per il secondo anno consecutivo, fa scintille (anzi Furore) anche per i suoi hairlook. Nello show sfodera acconciatura da wow assoluto, ma nel corso degli anni la popstar si è sempre divertita con la chioma. E allora, vamos a pettinar esta vida nueva!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paola Iezzi dalle acconciature che hanno tutte davvero l'X Factor

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È entrata nello studio del talent show vestita da cameriera sexy in black&white, sorprendendo tutti Perché Paola Iezzi si è vestita da cameriera per il primo live di X Factor - facebook.com Vai su Facebook

Squadra di Paola Iezzi: quando talento e personalità si incontrano sul palco Guarda #XF2025 ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. - X Vai su X

Paola Iezzi dalle acconciature che hanno tutte davvero l'X Factor - L'etichetta di beauty icon per noi se la merita tutta: Paola Iezzi, che vediamo in qualità di giudice di X Factor per il secondo anno consecutivo, fa scintille (anzi Furore) anche per i suoi hairlook. Secondo vanityfair.it

Sakina dopo XFactor: “Derisa da Paola Iezzi, sapeva cosa stavo vivendo. Hanno usato la mia storia, poi tagliato tutto” - È stata eliminata da Paola Iezzi, giudice con la quale ha avuto un confronto durante i Bootcamp: a lei ... Scrive fanpage.it

X Factor, Paola Iezzi parla della sua squadra: “Voci bellissime, talento ed entusiasmo” - Paola Iezzi, giudice della nuova edizione di X Factor su Sky e in streaming solo su NOW, parla della sua squadre e del rapporto con gli altri giurati. Lo riporta msn.com