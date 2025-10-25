Arezzo, 25 ottobre 2025 – La chiusura della Manifattura del Casentino ha l’effetto di uno tsunami per l’economia della vallata e avrà ripercussioni anche su altre realtà storiche del territorio. “Si va a perdere la filiera, si va a perdere il prodotto tipico – commenta con amarezza Claudio Grisolini, titolare della Tessilnova di Stia – e in questo momento per noi un sostituto non c’è. La Manifattura era l’unica azienda, almeno nell’aretino, che produceva il vero panno Casentino. Noi portavamo lì le pezze grezze, loro facevano la rifinizione, quel ricciolo che dà anima e identità al tessuto. Ora, macchinari simili non ci sono”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panno del Casentino, effetto tsunami sull’economia: a rischio le aziende della filiera. “È un colpo durissimo per tutti”