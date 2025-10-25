PANINI MAGAZINES presenta Tales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles il nuovo magazine dedicato alle iconiche Tartarughe Ninja Mutanti
Panini Magazines ( Panini Comics ) ci porta nella tana dei fratelli ninja più famosi di sempre! Da sabato 25 ottobre, in edicola e su Panini.it, arriva il primo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles, la rivista ufficiale dedicata alle Tartarughe Ninja. La lettura ideale per tutti coloro che amano l’azione, l’amicizia e, naturalmente, la pizza. Dopo il successo del film Mutant Mayhem e della nuova serie animata Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles prodotta da Nickelodeon, le intramontabili Tartarughe Ninja tornano protagoniste nell’omonima rivista edita da Panini Comics. Dopo aver sconfitto Superfly e salvato New York, Leo, Raph, Donnie e Mikey si preparano ad affrontare nuove avventure, tra amicizie indistruttibili e nemici sempre in agguato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Scopri altri approfondimenti
La DISNEY GOLD BANKNOTE dedicata a Minni è ora disponibile! Come riceverla? Vi basterà effettuare UN SINGOLO ORDINE di almeno 45€ di spesa di fumetti, magazines e abbonamenti Panini Disney sul sito panini.it per ricevere la banconota del mese! L - facebook.com Vai su Facebook
Batman Magazine 1 – Recensione Panini Comics - L’anno nuovo si apre con una delle prime novità della Panini Comics, citata con entusiasmo (seppure riconoscendo la sua minore importanza rispetto alle altre), da Lupoi stesso nell’apertura del ... Scrive mangaforever.net
Panini presenta l'album ufficiale di UEFA EURO 2020 - Gli appassionati di calcio e i collezionisti di tutto il mondo sono pronti a immergersi nell'album da 96 pagine di UEFA EURO 2020: Panini presenta la raccolta ufficiale Tournament Edition, con le ... Come scrive it.uefa.com