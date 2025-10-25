panini magazines presenta tales of the teenage mutant ninja turtles il nuovo magazine dedicato alle iconiche tartarughe ninja mutanti

Panini Magazines ( Panini Comics ) ci porta nella tana dei fratelli ninja più famosi di sempre! Da sabato 25 ottobre, in edicola e su Panini.it, arriva il primo numero di Teenage Mutant Ninja Turtles, la rivista ufficiale dedicata alle Tartarughe Ninja. La lettura ideale per tutti coloro che amano l’azione, l’amicizia e, naturalmente, la pizza. Dopo il successo del film Mutant Mayhem e della nuova serie animata Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles prodotta da Nickelodeon, le intramontabili Tartarughe Ninja tornano protagoniste nell’omonima rivista edita da Panini Comics. Dopo aver sconfitto Superfly e salvato New York, Leo, Raph, Donnie e Mikey si preparano ad affrontare nuove avventure, tra amicizie indistruttibili e nemici sempre in agguato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

