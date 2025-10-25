Pallavolo Serie A2 Emma Villas | arriva Catania Benavidez suona la carica

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena si prepara alla prossima sfida di campionato di domani al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno contro Catania alle 17. Le due squadre sono uscite sconfitte alla prima giornata del torneo: la compagine allenata da coach Francesco Petrella per 3-0 a Pineto. Gli etnei hanno perso in casa al tiebreak contro Macerata. I due team cercheranno dunque domenica pomeriggio il primo successo nel torneo. Gli etnei sono allenati da coach Paolo Montagnani, ex Emma Villas, e nel roster dei siciliani militano giocatori di esperienza come il palleggiatore Riccardo Pinelli e il centrale Carmelo Gitto, entrambi ex biancoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

