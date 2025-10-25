Pallavolo esordio positivo per il Volley Vernio

Prato, 25 ottobre 2025 - Anche la stagione della pallavolo ha preso il via, nei giorni scorsi. Ed a coronamento della preparazione pre-campionato, anche il Volley Vernio ha avuto modo di esordire nei vari campionati. Con risultati positivi: hanno esordito con una vittoria sia le ragazze del campionato Open A2 UISP (alla loro prima uscita stagionale) che le giocatrici di Seconda Divisione (che hanno così celebrato nel migliore dei modi la promozione conquistata al termine della scorsa annata). E l'obiettivo, su queste basi, resta quello di continuare a crescere. “Ad oggi contiamo 70 iscritti e sei allenatori – ha ricordato l'allenatrice Rebecca Pacini, facendo il punto sul club che dal 2017 promuove il volley in Alta Val di Bisenzio - per la stagione ci poniamo due obiettivi ambiziosi: consolidare il settore femminile ed allargare la platea dei praticanti a livello maschile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

