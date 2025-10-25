Pallavolo Campionato dipendenti universitari | vince Camerino
Il Cral-Gsdu dell’Università di Siena ha organizzato l’XI° Campionato Nazionale per Dipendenti Universitari, una manifestazione sportiva che viene replicata ogni anno in una diversa città universitaria e patrocinata dall’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari). Le gare si sono svolte nel palazzetto del CUS Siena e nel Palazzetto del Costone, il PalaOrlandi. Hanno partecipato i Circoli Ricreativi Universitari di Ancona, Benevento, Brescia, Camerino, Firenze, Milano Bicocca, Milano Statale, Padova, Pavia, Siena e Trento suddivisi in tre gironi. Il torneo si è svolto in due splendide giornate di sport ed amicizia con tanti partecipanti (ben 120) ed una numerosa presenza di amici per assistere alle sfide dalla tribuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
