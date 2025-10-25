Pallanuoto vincono le tre big della Serie A1 De Akker e Quinto corsare ok Trieste

Si conferma in vetta alla classifica della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto il terzetto composto da Pro Recco, Brescia e Savona, che infilano la quinta vittoria consecutiva: i campioni d’Italia regolano per 22-8 il Posillipo, stesso scarto per i lombardi, che superano per 21-7 la Florentia, infine l’altra compagine ligure passa per 11-20 in casa dell’Olympic Roma. Il terzetto è ormai in fuga: sale al quarto posto a quota 9, infatti, Trieste, che batte nello scontro diretto e scavalca il Telimar, sconfitto per 22-13. Settima posizione solitaria a quota 7 per il Quinto, che passa di misura in casa del Salerno per 12-13, identico punteggio con cui il De Akker Team è corsaro contro la Canottieri Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, vincono le tre big della Serie A1. De Akker e Quinto corsare, ok Trieste

