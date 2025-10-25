Pallanuoto il Telimar fatica e affonda | Trieste dilaga nel finale
Finisce 22-13 alla "Bruno Bianchi" di Trieste nella quinta giornata di Serie A1 maschile. Il TeLiMar incassa una sconfitta fin troppo severa rispetto a quanto visto in vasca, contro una formazione cinica e capace di capitalizzare al massimo le superiorità numeriche. Il club dell'Addaura, invece.
