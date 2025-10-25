Pallanuoto femminile impresa del Cosenza | Plebiscito ko in casa in Serie A1
Il Cosenza firma l’impresa nella quarta giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le calabresi sono corsare in Veneto contro la Plebiscito Padova, imponendosi con lo score di 10-12, al termine di un match dominato molto più di quanto non dica il punteggio finale, dato che le ospiti chiudono sul 3-5 il primo quarto, giungono sul 4-9 a metà gara, ed arrivano all’ultimo intervallo sul 6-12. Non basta alle patavine per la rimonta il poker calato nell’ultimo quarto, pur mantenendo la porta inviolata. Tutto secondo pronostico, invece, nell’altro match odierno, nel quale Trieste spazza via facilmente la Locatelli Genova, battuta dalle alabardate con il netto score di 19-9. 🔗 Leggi su Oasport.it
