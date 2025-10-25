Pallamano serie a silver | dopo la bella vittoria alla cavina contro monteprandone gli arancioblù volano in sicilia Il Romagna di Di Matteo sfida a domicilio il Cus Palermo per cercare la continuità
Volo a Palermo per la Pallamano Romagna che affronta oggi alle 17 il Cus Palermo. L’obiettivo è arrivare imbattuta al big match al PalaCavina contro Haenna. Con ancora negli occhi la cavalcata vincente 29-14 all’esordio casalingo contro Monteprandone, il Romagna va a Palermo alla ricerca del bis, anche per poter arrivare a punteggio pieno al big match al PalaCavina. Ma ci vorranno concentrazione, compattezza e concretezza. Nella tana del Cus due stagioni fa gli arancioblù, allenati da Miguel Moriana, si imposero con un gol a fil di sirena di Di Domenico, dopo la parata di Maistrello sul rigore di Artale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Tutte ferme le nostre under, focus sul secondo match della serie A Silver contro Pallamano Molteno - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano serie a silver: dopo la bella vittoria alla cavina contro monteprandone gli arancioblù volano in sicilia. Il Romagna di Di Matteo sfida a domicilio il Cus Palermo ... - Volo a Palermo per la Pallamano Romagna che affronta oggi alle 17 il Cus Palermo. Secondo sport.quotidiano.net
Innotech Serra pronta al debutto casalingo in Serie A Silver - Prima partita stagionale sul parquet della Palestra “Zizzi” per la Innotech Serra Fasano che, sabato 25 ottobre, ospiterà i ... Lo riporta osservatoriooggi.it
Pallamano. Rubiera oggi riparte dalla Serie A Silver: sfida al San Vito Marano - Comincia alle 19,30 la Serie A Silver maschile, che vede ai nastri di partenza Rubiera, retrocessa dopo 4 stagioni ... Da ilrestodelcarlino.it