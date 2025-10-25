Pallamano Follonica La sfida della società | Una realtà consolidata
FOLLONICA Un’atmosfera di festa e orgoglio sportivo tangibile all’interno della sala consigliare del Comune di Follonica, dove si è tenuta la presentazione ufficiale delle squadre che porteranno avanti i colori della società sportiva "Pallamano Follonica". "L’idea – ha spiegato il presidente della società Marco Gasperini – era quella di dare una forma più ufficiale a un momento che, per noi, rappresenta l’inizio di un nuovo anno sportivo. La pallamano a Follonica è ormai una realtà consolidata da più di cinquanta anni e quest’anno possiamo dire con orgoglio di aver raggiunto un traguardo straordinario: per la prima volta una nostra squadra femminile milita nella serie A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
