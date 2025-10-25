Pallamano Casalgrande Padana a caccia del tris Rubiera | debutto interno

Casalgrande Padana (4) a caccia del tris. La sesta giornata di Serie A1 femminile, che segna il ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni della nazionale, vede le biancorosse impegnate alle 18,30 al PalaKeope contro Teramo (6), che le precede in classifica: una duplice occasione, per Franco e compagne, di consolidare la propria posizione in zona playoff e dare seguito alle vittorie ottenute contro Cassano Magnago e Cellini Padova. "La sosta non rappresenta un ostacolo, ma siamo consce che Teramo sia un ostacolo importante" spiega Charity Iyamu, tornata proprio dalla parentesi in maglia azzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

