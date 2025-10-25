Palladino Juventus può essere la grande scommessa di Comolli? Cosa filtra ad oggi sull’ex allenatore della Fiorentina dopo le ultime voci

Palladino Juventus, il tecnico svincolato dopo l’addio alla Fiorentina è un’opzione concreta per la panchina se Tudor non dovesse invertire la rotta. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo che si misura sui risultati delle prossime, decisive partite. La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è il tema caldo del momento e, mentre la società ufficialmente gli concede un’altra chance, iniziano a delinearsi i profili dei possibili sostituti in caso di ribaltone. Accanto ai nomi altisonanti degli ex CT, spunta con insistenza una candidatura diversa, una scommessa giovane che intriga: quella di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino Juventus può essere la grande scommessa di Comolli? Cosa filtra ad oggi sull’ex allenatore della Fiorentina dopo le ultime voci

